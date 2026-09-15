A mais recente obra cinematográfica de Christopher Nolan – responsável por “Memento”, “A Origem”, “Interstellar”, “Dunkirk”, ou “Oppenheimer” – vai ser exibida na Casa das Artes na noite de 3 de outubro, a partir das 21h30, no grande auditório.
Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Zendaya, Benny Safdie, Jon Bernthal, John Leguizamo, Mia Goth e Samantha Morton interpretam esta adaptação para o grande ecrã de um dos mais importantes poemas épicos da Grécia Antiga.
A Odisseia fala-nos de coragem e perseverança e acompanha as aventuras do grego Odisseu (Ulisses, na versão latina), rei de Ítaca que, após ter desaparecido em combate na Guerra de Tróia, tenta encontrar o caminho de volta a casa. Forças superiores tentaram evitar o seu regresso e depois de duas décadas ausente, consegue finalmente regressar para Penélope – a mulher que, embora forçada a escolher um novo marido, nunca perdeu a esperança de ter Odisseu de volta – e de Telémaco, o filho de ambos.