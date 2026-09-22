A memória e o legado da enfermeira obstetra Miquelina Peixoto vai ser evocada no próximo domingo, 27 de setembro, com o descerramento de uma placa identificativa da oliveira plantada em sua honra, há oito anos, no Parque de Sinçães. A iniciativa é da associação Casa da Memória Viva (CMV) e conta com o apoio da Câmara Municipal.

A partir das 12h15 horas, a “Oliveira Miquelina” passará a ter uma placa que expressa o reconhecimento de milhares de famalicenses a Miquelina Peixoto. Foi esse o nome dado à pequena oliveira que, em 29 de setembro de 2018, foi plantada pelos fundadores da CMV, que então promoveram uma homenagem pública à pioneira da enfermagem materna e obstétrica no concelho, por altura do seu 86.º aniversário natalício.

«No exato dia em que se completam quatro meses da sua partida, tínhamos de concluir a homenagem que lhe prestámos, honrando a sua memória e tendo um gesto de respeito pelo seu legado cívico e social», justifica Carlos de Sousa, presidente da CMV, de que Miquelina Peixoto foi madrinha. Acresce, faz notar o dirigente, o facto de a primeira enfermeira oficialmente contratada para exercer a profissão de parteira no concelho ter nascido a 28 de setembro de 1932, na freguesia de Novais, completando-se 94 anos do seu nascimento na próxima segunda-feira.

Esta conjugação de datas é, para o dirigente associativo, para familiares, amigos e, sobretudo, aos «cerca de 15 mil cidadãos famalicenses que, segundo estimativas da própria, a D. Miquelina terá ajudado a nascer», a juntarem-se em redor da oliveira, localizada entre a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco e o Skate Parque.