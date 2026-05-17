Famalicão: A página mais bonita em 94 anos de história

Na noite deste sábado, no fecho da edição 25/26 da I Liga, o FC Famalicão escreveu mais um capítulo no “Amor de Perdição” que acalentou desde que, em 2019/2020, regressou à I Liga. Hugo Oliveira, que na época passada já tinha colocado a equipa no sexto lugar, com a segunda melhor pontuação de sempre, desta vez esmerou-se e levou os seus jogadores ao 5.º lugar (o melhor de sempre), com 57 pontos (também maior de sempre).

A tudo isto acresce uma posição europeia, isto se o Sporting vencer o Torreense no final da Taça. Mesmo que tal não aconteça – se David vencer Golias – o FC Famalicão não deixou de fazer uma extraordinária época, a melhor nos seus 94 anos de vida. Pelos números, pelos recordes mas, acima de tudo, pelo jogo e por uma ideia que nunca foi colocada em causa que os jogadores souberam interpretar na perfeição.

Na noite deste sábado, num Estádio Municipal cheio, fez história que foi celebrada efusivamente após a vitória, 1-0, sobre o Alverca. Afinal foi o décimo segundo jogo consecutivo sem perder e o décimo sétimo sem sofrer golos.

Hugo Oliveira, na estreia como treinador principal, entrou para a galeria dos notáveis, fazendo parte de um projeto desportivo onde a procura da estabilidade e qualidade é uma constante, assente na gestão da SAD, presidida pelo famalicense Miguel Ribeiro.

As férias já estão a começar, mas pode ser que os jogadores sejam chamados mais cedo para o regresso.

Foto FC Famalicão.