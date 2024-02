Famalicão: A partir de quarta-feira, serviços municipais do Ambiente estão nas antigas instalações das Finanças

Na receção à equipa portuense dos Fenianos, os atletas do FAC venceram em três das quatro mesas, reabrindo a possibilidade de subida de divisão.

No início da segunda volta do Campeonato Nacional alinharam pelo FAC Paulo Oliveira, Carlos Sampaio, Jorge Lopes e Camilo Silva.

Esta semana haverá deslocação ao Estádio do Mar para um encontro com o Leixões SC/EC.

A equipa A na 1ª jornada da segunda fase do CNE da 1ª divisão, para apuramento à Final Oito, não conseguiu a vitória frente ao FCP, no estádio do Dragão.

Esta segunda-feira, dia 19, recebe a equipa A do Leixões SC pelas 21h30.

Na vertente individual, no 3º Open da época Artur Figueiredo recebeu na Academia de Bilhar Jorge Bastos atletas do Sporting CP, do Leixões SC e do BC Porto. Com dois jogos e duas vitórias sobre os jogadores do SCP e do Leixões assegurou a passagem para a fase final.

Rui Gomes, na sala do Leixões, após uma derrota e uma vitória, no terceiro jogo frente ao jogador nº 1 do Leixões não conseguiu a passagem. O mesmo aconteceu com Carlos Veloso em deslocação à sala do Leça FC.