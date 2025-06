Famalicão: A partir de sábado e durante um mês há cerca de 200 aulas ao ar livre

“Ainda estou aqui”, “Conclave” e “Mikey 17” são algumas das propostas cinematográficas para a edição 26 do Cinema Paraíso. As sessões decorrem em julho e agosto, no Parque da Devesa e em duas freguesias: Lagoa, no dia 13 de julho e em Requião, 20 de julho.

O primeiro filme a ser exibido é “Beetlejuice, Beetlejuice”, no dia 2 do próximo mês, e a 9 pode ver “Flow – À deriva”, ambos no Parque da Devesa. No dia 13 de julho, no campo de jogos da Lagoa, é exibido “Ainda estou aqui”; no dia 16, no Parque da Devesa, veja “Conclave”; e no dia 20, no polidesportivo de Requião, “Robot Selvagem”. Em agosto, sempre na Devesa, no dia 13, “Mickey 17” e no dia 20 “Siga a Banda”.

O Cinema Paraíso é uma coprodução do Cineclube de Joane e Casa das Artes de Famalicão, com financiamento do Município de Famalicão e do Instituto do Cinema e do Audiovisual.

As sessões, de entrada gratuita, começam às 22 horas.