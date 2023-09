Famalicão: “A pedido de várias famílias” Amigos do Pedal ainda permitem inscrições nas 3 Horas Noturnas BTT

Nos dias 22, 23 e 24 de setembro, o contentor verde da Medway vai estacionar na Praça Mouzinho de Albuquerque (antigo campo da feira). Trata-se do retomar da iniciativa “Mercadorias na Ferrovia” que contempla várias atividades. Esta exposição, no interior de um contentor de transporte de mercadorias itinerante, apela à consciencialização de adultos e crianças para a relevância da sustentabilidade.

A agenda do evento conta com dinâmicas para toda a família, incluindo pinturas faciais e truques de magia, enquanto que a exposição contempla informação sobre as vantagens da ferrovia e do transporte de mercadorias para as empresas e para o meio ambiente. O intuito da iniciativa é transmitir mensagens de sustentabilidade e sensibilização ambiental.

A campanha ‘Mercadorias na Ferrovia’ «está totalmente alinhada com os valores da Medway e com a forma como vemos a evolução do setor: mais sustentável, mais verde, mais amigo do ambiente», refere Carlos Vasconcelos. O presidente do Conselho de Administração da empresa acrescenta que retomar esta iniciativa, que já passou pela cidade de Braga, «é algo que nos deixa entusiasmados, pois estamos a realizar uma ação de sensibilização para adultos, crianças, para o futuro. Acreditamos que a sustentabilidade é um tema para o qual trabalhamos no presente a pensar no futuro. Vemos como urgente a sensibilização e educação ambiental, para que exista uma evolução positiva na aposta em soluções mais ecológicas, nomeadamente na ferrovia, pois queremos contribuir, enquanto operador logístico e ferroviário, para uma mobilidade e um futuro mais sustentáveis».

Esta iniciativa teve início no Portugal Smart Cities Summit 2022, sendo uma adaptação da campanha internacional “Mercancías al Tren”, da empresa DB Cargo, juntamente com outras instituições e empresas – nomeadamente a Medway e a Transfesa. A campanha pretende sensibilizar a sociedade em geral para a importância da redução das emissões de carbono no setor dos transportes.

Recorde-se que a Medway está a construir um terminal rodoferroviário na freguesia de Lousado que será o maior da Península Ibérica e representa um investimento de 63 milhões de euros.