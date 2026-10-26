A propósito de queixas de «falta de divulgação» e de transparência no sorteio de casas com rendas acessíveis, por parte do município de Famalicão, a Câmara emitiu um comunicado onde «nega e repudia» tais acusações.

Uma interessada alega que não existiu qualquer divulgação do prazo de candidaturas e nem dos critérios para que «os famalicenses possam ter a mesma oportunidade». Diz que no site viverfamalicao foi adiantado, no dia 21 de outubro, que as candidaturas eram até dia 22, tempo que considera insuficiente para reunir toda a documentação.

No seguimento de notícias públicas, Eduardo Oliveira, vereador do PS, acusa a Câmara de falta de transparência e a Iniciativa Liberal pede a suspensão imediata do concurso.

Entretanto, o município de Famalicão emitiu um comunicado onde «nega» a existência de falta de transparência nos sorteios e reafirma que o procedimento obedece a «regras e critérios previamente definidos».

A autarquia esclarece que a participação nesta fase final de sorteios está sujeita a um processo «prévio de inscrição, análise e validação das candidaturas, pelo que a realização de cada sorteio não corresponde à abertura de um novo período de candidaturas».

Segundo a autarquia, os munícipes interessados em participar nestes sorteios devem, obrigatoriamente, efetuar uma primeira inscrição/registo no portal Viver Famalicão, em https://viver.famalicao.pt/, para que os serviços municipais possam posteriormente avaliar a elegibilidade de cada candidatura.

Esclarece que só transitam para a fase final de sorteios os candidatos que, à data do aviso/edital de cada sorteio, já tenham a sua candidatura no estado “VALIDADA – a aguardar seleção de imóveis”.

Quanto ao sorteio desta quarta-feira, dia 28 de outubro, de 65 habitações nas freguesias de Oliveira Santa Maria e Telhado, o município diz que estão aptos a participar 169 candidatos, aqueles que à data do lançamento do edital (21/10/2026) tinham as suas candidaturas consideradas como “Validadas” pelos serviços municipais. Adianta que todos aqueles com candidatura validada foram notificados.

A Câmara Municipal recorda que todos os critérios de elegibilidade podem ser consultados no portal Viver Famalicão, plataforma também disponível através do site do Município.