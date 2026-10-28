Depois do município ter negado as acusações de falta de transparência na atribuição das casas com rendas acessíveis, foi a vez do presidente da Câmara Municipal de Famalicão acusar os adversários políticos de proferirem acusações «inaceitáveis» e de promoverem «a mentira e a maledicência».

«Embora a informação seja pública, até posso entender que nem todos os munícipes possam estar totalmente informados sobre a forma como todo este processo se desenvolve. Mas não me peçam a mesma compreensão em relação aquilo que é dito e escrito por determinados atores políticos do nosso concelho», escreve Mário Passos nas redes sociais.

O edil diz que o dever dos políticos, «antes de lançar suspeitas», é «procurar conhecer os factos, consultar as regras e esclarecer as dúvidas» dos cidadãos.

O líder do executivo alega que quem lança «suspeitas indiscriminadas» não está apenas a atacar o presidente da Câmara, mas a «colocar injustamente em causa o trabalho sério, dedicado e exigente de muitos funcionários municipais que têm feito um esforço extraordinário para analisar candidaturas, preparar procedimentos, esclarecer os cidadãos e garantir que o maior número possível de famílias se possa candidatar a uma oportunidade de habitação». Em paralelo, «está-se a lançar uma sombra de desconfiança sobre as próprias famílias que estão a concorrer a estes sorteios ou que já viram uma habitação ser-lhes atribuída», reage.

Mário Passos afirma que não pode permitir que se «confundam divergências políticas legítimas com acusações graves».