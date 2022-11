Famalicão: A última chamada para os investigadores desvendarem o Desafio Tríptico da Rede de Museus

Tal como CIDADE HOJE avançou, em primeira mão, a Meia Maratona de Famalicão tem, este ano, um novo percurso. A prova, que integra uma caminhada e uma corrida de 10km (anteriormente eram 6km), sai para a estrada na manhã do dia 27 de novembro, a partir da Avenida do Brasil, com os primeiros 10 km em circuito citadino, seguindo para Vale S. Martinho até S. Cosme do Vale, onde será feito o retorno, terminando no Parque de estacionamento do Citeve, no Parque da Devesa.

O percurso da meia maratona é o seguinte: Avenida Brasil, retorno, Avenida Brasil, Rotunda Bernardino Machado, Av. Carlos Bacelar , Retorno na passadeira, Rotunda Bernardino Machado , Av. 25 de Abril, Rua São João de Deus, Rua Manuel Pinto de Sousa, Rua Álvaro Castelões, Rua Dr. Francisco Alves, Rua Camilo Castelo Branco, Rua Adriano Pinto Basto, Avenida 25 Abril, Contornar o Jardim, Rua Adolfo Casais Monteiro, Rua Padre Benjamim Salgado, Retorno, Rua Padre Benjamim Salgado, Rua Adolfo Casais Monteiro, Avenida 25 de Abril, Rotunda Bernardino Machado, Av. Marechal Humberto Delgado, Av. José Manuel Marques, Rua Dom Sancho I, Av. dos Descobrimentos, Rotunda da Paz, Av. Marechal Humberto Delgado, Rotunda Bernardino Machado, Av. Brasil, EN 206 Famalicão/Guimarães, Av. Tomás Pereira EN 309 Famalicão/Braga. Av. Padre Manuel da Costa Rego (Vale S. Martinho), Av. Tibães (Vale S. Cosme), Av. Central (Vale S. Cosme), retorno, Av. Central (Vale S. Cosme), Av. Tibães (Vale S. Cosme), Av. Padre Manuel da Costa Rego (Vale S. Martinho), Av. Tomás Pereira EN 309 Famalicão/Braga, EN 206 Famalicão/Guimarães, Av. Brasil, Rua Cruzeiro de Seixas, Rua Fernando Mesquita, Parque de Estacionamento junto ao CITEVE.

A corrida e caminhada começa no mesmo local prosseguindo até à Rotunda Bernardino Machado, Av. Carlos Bacelar, retorno na passadeira, Rotunda Bernardino Machado, Av. 25 de Abril, Rua São João de Deus, Rua Manuel Pinto de Sousa, Rua Álvaro Castelões, Rua Dr. Francisco Alves, Rua Camilo Castelo Branco, Rua Adriano Pinto Basto, Avenida 25 Abril, contornar o Jardim, Rua Adolfo Casais Monteiro, Rua Padre Benjamim Salgado, Rua Cruzeiro de Seixas, Rua Fernando Mesquita, Retorno, Rua Padre Benjamim Salgado, Rua Adolfo Casais Monteiro, Avenida 25 de Abril, Rotunda Bernardino Machado, Av. Marechal Humberto Delgado, Av. José Manuel Marques, Rua Dom Sancho I, Av. dos Descobrimentos, Rotunda da Paz, Av. Marechal Humberto Delgado, Rotunda Bernardino Machado, Av. Brasil, Parque de Estacionamento junto ao CITEVE.

As inscrições para oitava edição da prova, promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão com organização técnica da Runporto e com o apoio da Associação de Atletismo de Braga, decorrem online em www.runporto.com, até ao dia 22 de novembro. As inscrições para a Meia Maratona têm o custo de 15 euros, subindo para 17.50 euros para as inscrições de última hora, no dia 26 de novembro, nos Serviços Educativos do Parque da Devesa. Já para os participantes da Mini Maratona, as inscrições até ao dia 22 de novembro têm o custo de 10 euros, subindo para 12.50 euros para inscrições de última hora.