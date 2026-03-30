Famalicão: À venda os bilhetes para o jogo no Dragão

Depois da pausa para os compromissos das seleções nacionais, a I Liga regressa no próximo fim de semana e, no sábado, o FC Famalicão, tem uma curta viagem ao Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto.
A partida, da 28.ª jornada, começa às 20h30, com os bilhetes à venda na Loja Oficial, sob as seguintes condições: bilhete – 20 euros (venda até às 16 horas de sábado); bilhete e transporte – 25 euros (marcação de transporte até às 19 horas desta quinta-feira).
O Porto é o líder da classificação, com 72 pontos, enquanto que os famalicenses ocupam o quinto lugar, com 45 pontos.