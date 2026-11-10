Depois de quatro edições dedicadas a temas como Inteligência Artificial, Poupança e Investimento, Emagrecimento e Sucesso Escolar, a 5ª edição Rotary Talks lança uma pergunta que muitos de nós já teremos feito “o que é que farias amanhã se não tivesses de agradar a ninguém?”, numa reflexão de como viver com sentido num mundo acelerado.

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Nesta edição vai-se falar de tempo, escolhas, prioridades, propósito, relações, liberdade e da coragem de parar e escolher de forma consciente a vida que se quer viver.

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O escritor Pedro Chagas Freitas e o viajante e comunicador que criou o projeto Pedro On The Road são os convidados que vão partilhar experiências e a sua visão do mundo.

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A 5ª edição Rotary Talks vai realizar-se dia 12 de novembro, pelas 21h30, no Auditório da CESPU, em Vila Nova de Famalicão.

A entrada é gratuita, mas os lugares são limitados e a reserva pode ser feita aqui.