Famalicão: A3 cortada ao trânsito, viatura totalmente consumida pelas chamas

A equipa Clube de Rugby de Famalicão/Escolinha de Rugby da Trofa alcançou a primeira vitória da época, frente ao Douro Rugby, num jogo muito disputado, entre duas equipas que procuram subir na tabela classificativa.

O resultado fixou-se em 17-26, com 3 ensaios e uma conversão para a equipa da casa e 4 ensaios e 3 conversões para o CRF.

O jogo, a contar para o campeonato de seniores, teve lugar no domingo, em Gaia, entre equipas do mesmo nível. Recorde-se que esta é a primeira época da equipa sénior após 11 anos de inatividade.

Famalicão recebe o jogo de disputa do 3º lugar do Campeonato da Divisão de Honra Feminino.

O Clube de Rugby de Famalicão recebeu no passado fim de semana o jogo de disputa pelo 3.º lugar do Campeonato da Divisão de Honra Feminino. O jogo foi disputado pelas equipas conjuntas do Sport Rugby do Porto e do CRAV, com Tondela Rugby e a Bairrada Rugby. O marcador favoreceu os primeiros, com o resultado em 34 x 20. Mais uma vez ficou demonstrada a confiança das entidades responsáveis em Famalicão para promover estes eventos da modalidade.