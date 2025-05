Famalicão: AA Didáxis garante continuidade na Divisão de Honra

O famalicense, acompanhado de António Costa, vai ao Rally de Portugal, prova do campeonato do mundo de ralis, mas que tem no dia de sexta-feira uma etapa a pontuar para o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). Ao volante do Škoda RS Rally2, preparado pela ARCsport, Pedro Almeida vai «ciente das dificuldades», até porque o Rally de Portugal «faz-nos partir atrás. Vamos encontrar pisos já mais degradados e temos de ter redobrada atenção com a mecânica do carro».

O objetivo é fazer um rali entre os melhores pilotos nacionais, tentando somar pontos «para o nosso campeonato, naquela que é a última prova da fase de terra do CPR».

O Rally de Portugal começa esta quinta-feira e termina no domingo, embora Pedro Almeida vá apenas disputar a prova destinada ao Campeonato de Portugal, que termina ao final do dia de sexta-feira. «Não vamos fazer todo o Rally de Portugal, porque o nosso foco é o calendário nacional. Sendo a última prova da fase de terra, optamos por restringir a nossa participação ao CPR».

O dia dos pilotos do CPR vai começar em Mortágua, com dupla passagem também em Lousã, Góis e Arganil. O dia fecha com dois troços em Águeda e Sever do Vouga/Albergaria, onde finaliza a prova do CPR.