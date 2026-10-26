Foi inaugurado, este fim de semana, o novo Parque de Lazer de Abade de Vermoim, localizado na Rua Nossa Senhora da Abadia, e também as obras no Polidesportivo da Rua do Passal, num investimento de 73 mil euros.

A área envolvente ao parque sofreu uma remodelação profunda, tendo sido colocados novos equipamentos de lazer e convívio. Já o Polidesportivo foi alvo de requalificação, com a recuperação das bancadas, a colocação de uma nova vedação e a instalação de um sistema de drenagem de águas pluviais.

“O espaço público tem de ter a capacidade de nos convocar, de nos tirar de casa para não deixarmos bancos ou cadeiras vazias”, afirmou Mário Passos, presidente da Câmara Municipal de Famalicão, reconhecendo que “sem espaços de qualidade não há oportunidade do encontro”.

O momento da inauguração contou ainda com a presença do vereador das freguesias, Augusto Lima, e do presidente da União de Freguesias de Antas e Abade de Vermoim, Jorge Cruz, que aproveitou a ocasião para agradecer ao Município o apoio “numa obra ansiada há vários anos”.