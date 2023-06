Famalicão: Abandono na Grécia não tira liderança na Taça Europeia de Bajas Cross Country

Tiago Reis e Valter Cardoso continuam na frente da Taça Europeia de Bajas Cross Country apesar da desistência, no penúltimo setor seletivo, do Rally Greece OffRoad, que terminou no passado sábado, na região de Argos Orestiko, na Grécia.

O piloto famalicense arrancou para o último dia com o propósito de não arriscar e terminar a corrida, mas ao quilómetro 14 teve uma saída de estrada, numa zona de muita lama, que determinou o abandono. A dupla estava no segundo lugar do Rally Greece OffRoad «o que nos deixa, ainda, mais tristes com o que aconteceu, mas faz parte do que são estas provas, num terreno muito difícil, com muita chuva e lama ao longo de toda a corrida».

Tiago Reis e Valter Cardoso foram os primeiros no prólogo e com um bom ritmo terminaram o primeiro dia na segunda posição da geral. «Depois das dificuldades de abrir a estrada no prólogo conseguimos encontrar o nosso ritmo, arriscamos, fomos subindo na classificação e fomos os mais rápidos em dois dos setores cronometrados» relata o piloto.

Para o ultimo dia, com dois setores seletivos pela frente, decidiu não arriscar tanto, «para tentar juntar mais alguns pontos para o campeonato, mas acabamos por ficar pelo caminho».

Apesar de tudo, Tiago Reis continua a liderar a competição promovida pela FIA depois de disputadas duas das cinco provas do calendário. «Os nossos objetivos continuam intactos e vamos continuar a dar o nosso melhor na próxima prova» disse o piloto.