Famalicão: Abertas as inscrições para as 3 Horas de Resistência BTT TOCAndar

A SAD do FC Famalicão anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Mirko Topić, médio sérvio, de 22 anos. O contrato é válido para as próximas quatro épocas.

Topić está a iniciar um novo desafio na carreira após uma longa ligação ao FK Vojvodina, com estreia no principal campeonato do futebol sérvio com apenas 18 anos.

Nas primeiras palavras já como jogador do Famalicão, Topić «sente-se muito entusiasmado por começar esta minha primeira experiência no estrangeiro. Poder fazê-lo num clube com uma visão tão interessante e com uma ambição ilimitada deixa-me ainda mais empolgado e desejoso de poder começar a jogar». O jovem sérvio refere que Famalicão apresentou-lhe «um projeto muito ambicioso, sólido e com um desejo de continuar a vincar uma posição relevante no futebol português». Para ajudar à sua escolha, falou com Uros Racic e o Srdjan Babic que lhe disseram «muitas coisas positivas. Confidenciaram-me que é um clube bastante organizado e que constrói sempre plantéis muito valiosos, nos quais se destacam sempre jovens jogadores».

Descreve-se como um jogador «disciplinado do ponto de vista tático e com boa capacidade técnica» e promete «trabalhar muito para que a equipa possa alcançar os objetivos».

Ao longo das cinco temporadas como sénior, o sérvio foi uma das principais figuras de uma equipa que terminou sempre nos lugares cimeiros do campeonato. Mirko Topić completou quase uma

centena de jogos na Liga Sérvia, num trajeto em que teve como ponto alto a conquista da Taça da Sérvia e ainda a participação na Liga Conferência.

Ao longo do percurso foram muitas as chamadas às seleções sub-18, sub-19 e sub-21. Em janeiro deste ano, Mirko Topić estreou-se pela seleção principal da Sérvia.