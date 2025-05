Famalicão: Abertas inscrições (gratuitas) para Grande Prémio Bernardino Machado

Diana Martins e Carolina Martins vão participar na prova da Rampa da Falperra, que sai à estrada esta sexta-feira e termina domingo.

As duas irmãs, que defendem as cores da FM Competition, vão com o objetivo de concluir a prova, «e tudo o que vier acima será uma conquista, uma vez que ainda estou numa fase de adaptação ao carro», refere Diana que vai para o terceiro ano consecutivo a competir. A irmã mais nova começou este ano, «na realização de um sonho», que abraçou quando surgiu a oportunidade de fazer o FPAK Júnior Team de Montanha. «Sigo para a Falperra com o objetivo de melhorar ainda mais e conseguir subir ao lugar mais alto do pódio, sabendo que os meus adversários estão muito fortes e que terei de dar luta», refere Diana Martins.

Na 44ª edição da prova, que integra o Campeonato Português de Montanha mas também o Campeonato Europeu, estarão presentes mais de uma centena e meia de pilotos nacionais e internacionais.

A ação na pista arranca no sábado, pelas 8h30, com duas subidas de treinos oficiais e a primeira corrida. No domingo, por volta da 8h00, com uma subida de treinos seguida de duas subidas oficiais onde os pilotos terão de dar o máximo de si para superar os 5200 metros do traçado.