Famalicão: Abertas inscrições para a Caminhada de Natal

No dia 14 de dezembro realiza-se a Caminhada de Natal de Castelões. A Junta de Freguesia promete celebrar o espírito natalício de forma ativa e saudável, numa manhã de convívio e boa disposição ao longo do percurso, de 4 km, acessível a todas as idades.

Durante o trajeto haverá momentos de animação e pequenas surpresas que ajudarão a tornar a caminhada mais especial.

A participação é aberta a todos – famílias, amigos, grupos e amantes das caminhadas – com inscrições na Junta de Freguesia, pelo email info-geral@jf-casteloes.com; telemóvel 967448991 ou através das redes sociais.

A caminhada começa às 9h15, do Largo da Igreja, terminando junto ao Café S. Tiago.