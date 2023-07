Famalicão: Abertas inscrições para as 3 Horas BTT Noturnas

De 28 a 30 de julho, Castelões está em festa com as Comemorações do Dia da Freguesia. A sessão solene é na manhã do último dia, mas antes, a 28 de julho, às 21 horas, há uma Caminhada Solidária a favor do IPO

Para 29 de julho, às 14 horas, o Grupo de Zés P´reiras anima a freguesia, às 14h30 decorre um workshop Faça de uma Camisola um Chapéu e, às 15 horas, abrem as tasquinhas de Santiago, com festa da bifana e porco no espeto. Ainda durante a tarde há jogos tradicionais, festa da espuma e passeio de motas clássicas. A noite está reservada para a Tuna Musical de Rebordões e para mais uma festa da espuma.

Na manhã do dia 30, às 10 horas, sessão solene do Dia da Freguesia, na sede da Junta; 11 horas, missa em honra do padroeiro, finda a qual sai a procissão de Santiago.