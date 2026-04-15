Concelho, Desporto

Famalicão: Abertas inscrições para Grande Prémio de Atletismo de Landim

A vigésima primeira edição do Grande Prémio de Atletismo de Landim realiza-se, como é habitual, no dia 1 de maio.

A prova tem início às 10h00, na Alameda do Mosteiro.

As inscrições, abertas a vários escalões, podem ser feitas em https://www.fpacompeticoes.pt/5891/inscrever ou em www.famalicaodesportivo.pt.

O evento visa juntar atletas de todas as idades, para fazer do dia uma grande festa do atletismo.

 

 

Deixe um comentário

Famalicão: Milha Urbana realiza-se sábado no centro da cidade

Estão abertas as inscrições, até hoje, 15 de abril, para a 26ª Milha Urbana Cidade de Famalicão. Uma organização do Liberdade Futebol Clube, sendo a segunda etapa do Circuito Regional de Milhas da Associação de Atletismo de Braga.

A prova está marcada para o próximo sábado, a partir das 15h15, com partida e chegada na Praça D. Maria II.

A competição já conta com mais de 300 inscrições. Os interessados ainda podem inscrever-se em fpacompeticoes.pt.

Foto arquivo

 

Famalicão: Ação de sensibilização sobre segurança doméstica

A Junta de Freguesia de Novais recebeu, esta quarta-feira, uma ação de sensibilização dedicada à segurança doméstica, com o objetivo de sensibilizar a população para a prevenção de riscos domésticos, promovendo a adoção de comportamentos seguros no quotidiano.

A iniciativa foi dinamizada pela técnica Anabela Silva da Proteção Civil, com Francisca Rodrigues, e decorreu no âmbito da CSIF – Comissão Social Interfreguesias.

Durante a sessão, foram abordadas diversas situações de risco, como incêndios, fugas de gás, curto-circuitos e o manuseamento de produtos tóxicos; foram, ainda, partilhadas orientações práticas sobre prevenção e atuação em caso de emergência.

Segundo a organização, o evento contou com uma forte adesão por parte da população, «o que evidencia o interesse e a relevância desta temática junto da comunidade».

Famalicão: Rafa sente «um enorme orgulho» pelos 50 jogos ao serviço do FC Famalicão

O defesa esquerdo, que chegou na época 24/25, cumpriu, na noite da passada sexta-feira, frente ao Moreirense, com a assistência para o golo do empate, o 50.º jogo ao serviço do FC Famalicão.

Rafa Soares, de 30 anos, diz sentir «um orgulho enorme» e espera continuar a ajudar o emblema famalicense.

Quando questionado qual seria o jogo mais especial até agora, o lateral referiu que é o empate frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, pela forma como aconteceu essa igualdade já nos minutos finais.

Relativamente às expectativas para a fase final da época, o atleta afirma que se a equipa continuar a confiar na ideia «irá ser feliz» e alcançar os objetivos.

No ano passado, o FC Famalicão já tinha batido alguns recordes do clube na I Liga, este ano Rafa Soares espera que «no final de época possamos fazer contas e bater outros».

Ao FC Famalicão, Rafa Soares, que é natural de Marco de Canaveses, só tem a agradecer a todas as pessoas que lá trabalham desde «staff, até às pessoas da nutrição, da cozinha, roupeiros, tudo fantástico».

Na época passada cumpriu 28 jogos e duas assistências; esta temporada já esteve em 22 encontros e é responsável por três assistências, a última na noite da passada sexta-feira.

Tiago Torres

Famalicão: Inscrições abertas para o Passeio da Freguesia de Vermoim dia 31 de maio

Estão abertas as inscrições para o Passeio da freguesia de Vermoim rumo a Marco de Canaveses, no dia 31 de maio. O pequeno almoço com a já habitual oferta de doces da festa e café vai acontecer no Parque de Merendas de Nossa Senhora do Castelinho.

Ao almoço, a refeição será porco no espeto, num dia que promete ser especial e animado com a participação musical do artista Martim Couto.

As inscrições devem ser feitas até ao dia 20 de maio. Os residentes em Vermoim não pagam, os não residentes podem juntar-se à iniciativa com um custo associado de 5 euros.

Famalicão: Empresa famalicense produz peças para satélites aeroespaciais

A Ysium, empresa especializada em peças para satélites aeroespaciais, componentes de elevada precisão para munições utilizadas no tanque de guerra Leopard 2 e equipamentos para as áreas da mobilidade, da medicina e da ótica, vai receber, esta quinta-feira, uma comitiva municipal no âmbito do roteiro “Famalicão Created In”.

Trata-se de uma empresa especializada em engenharia de microprecisão e mecânica avançada, com elevados padrões de exigência técnica. Só existe desde 2014, mas é hoje fornecedora de grandes cadeias globais.

Instalou-se em Antas, na antiga unidade de produção da Leica, a marca alemã que inicialmente foi o seu principal cliente, com soluções de engenharia e produção de peças para responder às exigências da ótica de precisão. Foi conquistando novos clientes, em áreas tão distintas como a indústria aeroespacial e a defesa.

A empresa, que opera num ambiente de elevada complexidade técnica e inovação, atuando em segmentos industriais de elevado valor acrescentado, foi integrada no roteiro “Famalicão Created In” e vai receber a visita do presidente da Câmara Municipal de Famalicão, na tarde desta quinta-feira.

Famalicão: Pedro Almeida confiante para o Terras d´Aboboreira

Pedro Almeida/António Costa vai com ambição para o desafio Terras D´Aboboreira, a estrear um GR Yaris Rally2. O piloto está confiante: «vamos encarar esta primeira prova com muita motivação». Assume competitividade e, por isso, os olhos estão focados nos lugares da frente, o que «seria um bom indicador para o resto da época», afirma.

Claro que estrear um carro novo traz sempre um período de adaptação, mas acredita no trabalho feito até aqui. O piloto famalicense adianta que o «principal objetivo passa por evoluir ao longo do rali, perceber bem o comportamento do carro em contexto de competição e terminar com um bom resultado».

Está consciente que «o campeonato é muito exigente e há pilotos muito fortes» e que o próprio rali é «diferente e mais exigente», com longas especiais, que obrigam a uma permanente «concentração e exigência», refere.

O Rali Terras D’Aboboreira decorre este fim de semana, organizado pelo Clube Automóvel de Amarante, é o primeiro grande teste do ano. Com 390,18 km de percurso total e 125,29 km cronometrados, distribuídos por oito troços de terra nos concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, conta para o FIA European Rally Trophy (ERT) e para o CPR.

Foto arquivo