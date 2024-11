Famalicão: Abertas inscrições para mais uma edição do Congresso Nacional de História Local

A equipa de hóquei em patins do FAC sofreu, no passado sábado, a primeira derrota no nacional da 2.ª divisão, zona Norte. Apesar do desaire, 4-1, em casa do HA Cambra, a formação famalicense está no pódio da classificação, a par dos Carvalhos e da AA Espinho, todos com 10 pontos em cinco jornadas.

No jogo disputado no Pavilhão Municipal de Vale de Cambra, a equipa da casa chegou aos 4-0 e só aos 49 minutos Martim Almeida minimizou o marcador, ao apontar o único golo do Famalicense.

Na próxima jornada, marcada para sábado, o FAC recebe, às 18 horas, o CH Carvalhos.