Famalicão: Abertas inscrições para mais uma edição dos Encontros de Outono

Os Encontros de Outono, que decorrem nos dias 19 e 20 de novembro, no auditório da Fundação Cupertino de Miranda, sob o tema “Conspirações, revoltas e revoluções (1927-1974)”, já tem as inscrições abertas.

Os interessados podem inscrever-se até ao dia 17 de novembro através do link https://forms.gle/HGNkkGQ28jLbFpuv5 . O evento é aberto ao público em geral, e está certificado como Ação de Longa Duração pelo CFAEVNF – Centro de Formação Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão para os grupos disciplinares de história, geografia, português e economia.

O colóquio, organizado pelo Museu Bernardino Machado, traz um grupo de oradores de prestígio até Famalicão. São investigadores da Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Paris 8, Universidade de Coimbra, Instituto Universitário de Lisboa e Instituto Politécnico de Setúbal. As sessões abordam desde «Reflexões sobre conspirações, revoltas e revoluções contra a Ditadura Militar e o Estado Novo (1927-1974)», pelas palavras de Fernando Rosas, da Universidade Nova de Lisboa; até «As conspirações da oposição republicana no exílio na década de 30. Esperanças e desilusões» por Cristina Clímaco, da Universidade de Paris 8.

A ligação da temática ao Museu, prende-se com o facto de o patrono deste, Bernardino Machado, ter sentido de perto algumas destas revoltas e revoluções na I República, sendo de salientar a revolução de 28 de Maio de 1926 que o levou a renunciar ao exercício do cargo de Presidente da República, e a exilar-se em França, a partir de 1927, de onde combateu a ditadura do Estado Novo no plano doutrinal e liderando a Liga de Paris.

Mais informações no site: www.bernardinomachado.org