Famalicão: Abertas inscrições para o Grande Prémio de Atletismo de Landim

Este ano, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão canalizou mais de um milhão de euros para as freguesias do concelho, por via de apoios diretos aprovados pelo executivo autárquico ou por delegação de competências.

Estas verbas foram destinadas a empreitadas como a reabilitação da Capela de Santa Catarina e da área envolvente, em Calendário; para a construção de estruturas de caixas multibanco, em diversas freguesias; para a reabilitação do parque de merendas do Largo do Senhor dos Aflitos; para a construção da Casa Mortuária de Gondifelos; para a reabilitação do Parque Infantil de Coura, em Nine; para o reforço da rede de saneamento, entre outros projetos.

«Estamos a falar de investimentos muito ansiados pela população e por isso a Câmara Municipal cá estará para continuar a apoiar as Juntas de Freguesia na concretização destes projetos que vão dar resposta às necessidades apresentadas pelo território e pelas nossas gentes», referiu o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos.

Refira-se ainda que, este ano, a autarquia famalicense vai canalizar para as Juntas de Freguesia do concelho mais de 2,2 milhões de euros em verbas livres, que permite autonomia aos executivos locais.

Para além dos apoios financeiros, a autarquia tem concedido vários apoios não financeiros às freguesias, que se materializam na cedência de materiais de construção, na execução de projetos, equipamentos bio saudáveis, entre outros.