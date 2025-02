Famalicão: Abertas inscrições para os processos de certificação profissional do Centro Qualifica

A edição desde ano do Rali de Famalicão vai para a estrada nos dias 30 e 31 de maio, com o primeiro dia reservado para as verificações técnicas. A prova, uma organização do Team Baia, consta do calendário da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e faz parte do campeonato “Regional”.

A prova de Famalicão é uma das mais emblemáticas do calendário regional, sempre com uma lista de inscritos a rondar as 100 equipas. Acresce, sempre, a presença de muito público ao longo das classificativas.

A organização já revelou a identidade gráfica da prova e, em breve, vai divulgar o cartaz oficial do rali «que promete ser um grande momento para o desporto motorizado na nossa região».