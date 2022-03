Famalicão: Aberto Alçapão para a cultura na freguesia de Requião

As instalações do 1.º de Maio, popular coletividade sediada em Requião, é palco de um novo projeto cultural. O Alçapão – Academia de Teatro, Educação e Cultura é uma reminiscência de um grupo de amigos que, outrora e com a distância de cerca de 30 anos, entendeu recuperar um projeto cultural também desenvolvido no 1.º de Maio.

O tempo trouxe-os de volta «para dar um novo contributo cultural à nossa terra, concelho e, quem sabe à região», prometeu José Lopes na apresentação do Alçapão, que decorreu na noite do passado sábado.

Houve, para sinalizar a ocasião, um belo sarau cultural que fez prova do que a associação já é capaz de fazer. «Uma agradável surpresa», viu o vereador da Cultura da Câmara Municipal, Pedro Oliveira, que teve a seu lado o vereador da Educação, Augusto Lima.

A entrada para este Alçapão pode ser por via do teatro, da música ou, até mesmo, pela dança, mas também por «outras artes performativas que queremos, no futuro, colocar ao serviço da comunidade», avisa o dirigente José Lopes.

O espaço que agora ocupam no 1.º de Maio «é a nossa zona de criação para, depois, a levarmos para fora». E se a bandeira é o teatro, por força do encenador José Armando, a associação não descura outras atividades, como tertúlias, já este mês, e caminhadas culturais. Mais tarde haverá ações de formação e em curso está a preparação de uma peça de teatro que será apresentada em maio, no multiusos da freguesia de Requião.

Este novo projeto, que reúne pessoas de várias idades, «fica ao dispor dos famalicenses e será, naturalmente, mais uma mais-valia cultural para projetar o território dentro e fora de portas», observou o vereador Pedro Oliveira.

A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Requião estão com este projeto que reuniu vários apoios para a sessão de apresentação que decorreu na noite de sábado.