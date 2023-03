Famalicão: Abílio Nogueira Dias é o novo presidente do Orfeão Famalicense

Os associados da ENGENHO – Associação de Desenvolvimento Local de Vale do Este aprovaram, por unanimidade, o relatório de atividades e contas de 2022.

Reunidos em Assembleia Geral, na manhã do passado domingo, no Centro de Apoio Comunitário, os sócios tomaram conhecimento que, apesar de vários constrangimentos e adversidades vividos, «a ENGENHO continuou a desenvolver o seu projeto focado na qualidade dos serviços prestados aos seus utentes nas suas diferentes respostas sociais e serviços».

Quanto a contas, apresentou rendimentos e gastos a casa dos dois milhões e duzentos mil euros, sendo que uma percentagem muito significativa da despesa é relativa à massa salarial dos seus quase 90 colaboradores.

Em nota enviada à imprensa, a associação assinala que das muitas iniciativas e dinâmicas desenvolvidas, destaca o projeto “Laços com Engenho” dirigido a empresas e organizações tendo em vista o apoio/patrocínio, no âmbito da responsabilidade social, de atividades/iniciativas e projetos a favor dos seus utentes, facto que a direção regista «e enaltece como boa e exemplar prática de compromisso social e solidário com a ENGENHO e com a comunidade», refere o presidente da direção, Manuel de Araújo.