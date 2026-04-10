Concelho, Desporto

Famalicão: ABLS sagra-se vice-campeã nacional

A equipa de boccia sénior da Associação de Boccia Luís Silva (ABLS) é vice-campeã nacional. O feito foi conseguido, na passada quarta-feira, no campeonato realizada no Luso, competição que reuniu cerca de 130 atletas, em representação de 22 instituições e clubes nacionais.

A equipa ABLS chegava a esta fase final como tetracampeã nacional, tendo demonstrado, uma vez mais, qualidade, espírito de equipa e determinação.

No final, o treinador Luís Silva sublinhou o empenho do grupo que tudo fez para conquistar o penta. «Não foi possível por pequenos pormenores, mas nada abala a confiança e o orgulho que tenho neste grupo».

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Famalicão: Três famalicenses entre os melhores do mundo de Wushu

Os atletas da Jing-She Escola de Wushu Lara Marques, Tiago Mesquita e Tomás Nunes, ao serviço da Seleção Nacional da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas UPD, competiram no 10º Campeonato do Mundo de Juniores de Wushu, alcançando dois décimos lugares e seis classificações entre os 20 melhores mundiais nas nove provas disputadas.

Em Tianjin, na China, de 23 a 31 de março, cada atleta competiu em três provas de Wushu moderno, sendo os famalicenses Lara, Tiago e Tomás os únicos da comitiva nacional a representar Portugal neste Mundial de Juniores.

Este campeonato contou com 700 atletas, 1180 participantes totais (incluindo treinadores, oficiais, etc.) de 78 países dos 5 continentes.

A participação dos três famalicenses «ficou marcada por uma notória evolução técnica, sendo reflexo do trabalho contínuo, exigente e progressivamente mais qualificado. Sublinhamos, também, o crescimento significativo da competição mundial, quer pelo aumento do número de atletas e países participantes, quer pela evidente evolução crescente da qualidade técnica global», afirmam os treinadores Alexandre Oliveira e Ana Rita Rego.

Lara, Tiago e Tomás encontram-se agora a preparar o Europeu de Wushu, que decorrerá no início de maio, em Lyon, França.

 

Famalicão: BE acusa Bracar de insolvência “pelas costas” e exige intervenção urgente da Câmara Municipal

A Comissão Coordenadora Concelhia do Bloco de Esquerda de Vila Nova de Famalicão manifestou “profunda solidariedade” com os cerca de 40 trabalhadores da Bracar, empresa sediada em Gavião, que enfrentam um processo de insolvência. Em comunicado, o partido classifica a atuação da administração como “desumana”, acusando a empresa de esconder a situação real de quem ali trabalha.

Segundo o Bloco, os funcionários foram confrontados com o processo de insolvência apenas após este já estar em curso, tendo passado as últimas duas semanas numa “paralisia forçada” por falta de matéria-prima e dá conta ainda do atraso no pagamento de salários e subsídio de natal.

Em comunicado o partido afirma que “é inaceitável que uma empresa encerre as portas deixando dezenas de pessoas ao abandono, sem informações sobre o seu futuro e sem os rendimentos que lhes são devidos por direito”.

Face ao que considera um “atropelo aos direitos laborais”, o Bloco de Esquerda apela à intervenção do Ministério do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social para garantir apoios de emergência, assim como da Câmara Municipal de Famalicão na procura por soluções junto do tecido empresarial do concelho para evitar desemprego de longa duração.

O Bloco de Esquerda garante que vai acompanhar de perto a luta pela “justiça e dignidade” das 40 famílias afetadas.

Famalicão: GD Joane vai a votos a 19 de abril

Na manhã do dia 19 de abril, a partir das 9h30, o Grupo Desportivo de Joane reúne em Assembleia Geral para eleger os novos órgãos sociais. Na reunião, que terá lugar na sede da coletividade, também serão discutidos outros assuntos de interesse para o clube.

As listas candidatas devem ser entregues até ao dia anterior da data marcada para as eleições, ao presidente da Mesa da Assembleia, Xavier Oliveira.

Recorde-se que o clube é presidido por Custódio Batista, desde o ano 2018.

Famalicão: AML assinala Selo Protetor com hastear da bandeira

A Associação de Moradores das Lameiras (AML) que, em janeiro passado, recebeu o Selo Protetor da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ), distinção entregue a entidades que se destacam na promoção e proteção dos direitos das crianças e jovens, assinalou, na passada quarta-feira, esta conquista com o hastear da respetiva bandeira.

A cerimónia contou com a presença do presidente da direção, Jorge Faria, do vereador da Educação, Pedro Oliveira, e do presidente da Junta de Freguesia, Jorge Cruz, que hastearam a bandeira, celebrando o reconhecimento atribuído à instituição.

Na ocasião, Jorge Faria falou da importância desta distinção, «um reconhecimento do trabalho diário de toda a nossa equipa. É com grande orgulho que vemos valorizado o compromisso da AML na proteção e bem-estar das nossas crianças e jovens. Este é um caminho que continuaremos a percorrer com responsabilidade e dedicação».

A cerimónia ficou, ainda, marcada pela atuação de uma cantora do projeto “Sons do Bairro”, que interpretou um tema que encantou os presentes.

Famalicão: Diversas iniciativas alertam para os maus-tratos na infância

Abril é o “Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância” e, à semelhança do que acontece em todo o país, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Famalicão e a Câmara Municipal vão desenvolver um conjunto de iniciativas com o objetivo de consciencializar a comunidade para o seu papel ativo na prevenção dos maus-tratos a crianças e jovens.

Do programa, destaca-se a campanha “Cria(nças) com Carinho” e a aposta na formação e na sensibilização. As atividades começaram esta quinta-feira, na Unidade de Cuidados na Comunidade Terras de Camilo, em Bairro, com a ação de formação “Cuidar com Carinho”, iniciativa que se repete na tarde (15 horas) de 28 de abril, na Junta de Freguesia de Brufe.

Nos dias 16 e 23 de abril, os mais pequenos vestem a farda de polícia e vão fazer uma “Operação STOP” aos maus-tratos. A ação do dia 16 conta com a participação da PSP de Famalicão, a partir dos Paços do Concelho, às 09h00, com a presença do edil Mário Passos e seguirá depois pelas ruas do centro da cidade. A operação STOP do dia 23 conta com a participação da GNR de Riba de Ave e decorrerá na Feira Semanal de Oliveira S. Mateus, a partir das 10h00.

O programa inclui, também, um conjunto de ações em contexto escolar e desportivo, nomeadamente uma iniciativa conjunta com o Futebol Clube de Famalicão, esta sexta-feira, dia 10 de abril, na receção ao Moreirense. Estabelecimentos de ensino como o Centro Escolar Luís de Camões e de Oliveira S. Mateus também recebem ações específicas, a par de uma exposição de trabalhos das crianças do Centro Social de Requião, que estará patente no adro da freguesia, no dia 21 de abril.

A última iniciativa acontece no dia 30 de abril, nos Paços do Concelho, com a construção de um Laço Humano.

A violência doméstica, o mau trato físico e psicológico, a exposição a comportamentos que comprometem o bem-estar e o desenvolvimento da criança ou jovem e o absentismo escolar são as principais problemáticas que motivam a intervenção da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Famalicão.

 

Multinacional brasileira compra empresa de Famalicão por seis milhões

A BKR Internacional, empresa de Vila Nova de Famalicão dedicada ao fabrico de equipamentos automáticos para salas de corte na indústria têxtil, foi adquirida pela multinacional brasileira Audaces.

A operação reforça a presença da Audaces na Europa e transforma a unidade portuguesa num polo de produção e desenvolvimento tecnológico, com previsão de duplicar a capacidade produtiva até 2027. A integração acrescenta cerca de 30 trabalhadores e permitirá ampliar a oferta de soluções para setores como o têxtil, mobiliário e automóvel.

A BKR Internacional surgiu em 2012, após a aquisição da empresa italiana BKR pela EASI Internacional, tendo então transferido toda a produção para Famalicão. Em 2023, registava uma faturação de cerca de seis milhões de euros e capacidade para produzir 200 máquinas por ano.

Fonte: O Minho