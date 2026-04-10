Famalicão: ABLS sagra-se vice-campeã nacional

Abril é o “Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância” e, à semelhança do que acontece em todo o país, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Famalicão e a Câmara Municipal vão desenvolver um conjunto de iniciativas com o objetivo de consciencializar a comunidade para o seu papel ativo na prevenção dos maus-tratos a crianças e jovens.

Do programa, destaca-se a campanha “Cria(nças) com Carinho” e a aposta na formação e na sensibilização. As atividades começaram esta quinta-feira, na Unidade de Cuidados na Comunidade Terras de Camilo, em Bairro, com a ação de formação “Cuidar com Carinho”, iniciativa que se repete na tarde (15 horas) de 28 de abril, na Junta de Freguesia de Brufe.

Nos dias 16 e 23 de abril, os mais pequenos vestem a farda de polícia e vão fazer uma “Operação STOP” aos maus-tratos. A ação do dia 16 conta com a participação da PSP de Famalicão, a partir dos Paços do Concelho, às 09h00, com a presença do edil Mário Passos e seguirá depois pelas ruas do centro da cidade. A operação STOP do dia 23 conta com a participação da GNR de Riba de Ave e decorrerá na Feira Semanal de Oliveira S. Mateus, a partir das 10h00.

O programa inclui, também, um conjunto de ações em contexto escolar e desportivo, nomeadamente uma iniciativa conjunta com o Futebol Clube de Famalicão, esta sexta-feira, dia 10 de abril, na receção ao Moreirense. Estabelecimentos de ensino como o Centro Escolar Luís de Camões e de Oliveira S. Mateus também recebem ações específicas, a par de uma exposição de trabalhos das crianças do Centro Social de Requião, que estará patente no adro da freguesia, no dia 21 de abril.

A última iniciativa acontece no dia 30 de abril, nos Paços do Concelho, com a construção de um Laço Humano.

A violência doméstica, o mau trato físico e psicológico, a exposição a comportamentos que comprometem o bem-estar e o desenvolvimento da criança ou jovem e o absentismo escolar são as principais problemáticas que motivam a intervenção da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Famalicão.