Famalicão: Abrem esta quarta-feira as candidaturas a bolsas de estudo para estudantes do Ensino Superior

A partir desta quarta-feira e até 15 de novembro, os jovens universitários residentes no concelho, com idade igual ou inferior a 30 anos, podem submeter as candidaturas às bolsas de estudo, promovidas pelo Município de Famalicão. Devem ser entregues através do site https://bolsas.famalicao.pt/ e mais informações podem ser obtidas junto da Casa da Juventude, através do e-mail bolsasestudo@famalicao.pt ou pelo telefone 252 314 582.

Os estudantes do Ensino Superior, Cursos de Especialização Tecnológica (CET) ou de Cursos Técnicos e Superiores Profissionais (CTeSP) têm de viver no concelho há mais de três anos e têm de estar a frequentar a primeira licenciatura, o primeiro mestrado, o primeiro CET ou o primeiro CTeSP, independentemente do estabelecimento de ensino (público ou privado).

Os candidatos têm de pertencer a um agregado familiar cujo rendimento mensal per capita não seja superior a 60% da remuneração mínima nacional em vigor e não podem reunir património mobiliário no valor superior a 240 x IAS (125.400€), a 31 de dezembro do ano anterior ao do início do ano letivo.

Os interessados devem, também, reunir um conjunto de documentos, como a certidão composição do agregado familiar, o comprovativo da matrícula, a declaração de IRS ou IRC, extrato de remunerações, entre outros. A lista de documentos necessários para submissão de candidatura encontra-se descrita no Portal da Juventude de Famalicão (www.juventudefamalicao.org), onde existe também um ficheiro que explica como toda a documentação pode ser obtida.

Recorde-se que no passado ano letivo, a Câmara Municipal atribuiu 409 bolsas, num investimento que superou os 235 mil euros. O apoio é atribuído pela autarquia famalicense há mais de dez anos.