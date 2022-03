Famalicão: Abril com Mário Laginha e Olga Roriz na Casa das Artes

O mês de abril é de grande riqueza cultural e musical na Casa das Artes, desde logo pela presença da Companhia Olga Roriz e o músico Mário Laginha.

A Companhia Olga Roriz traz o espetáculo “Autópsia”, a 29 de abril, às 21h30, no grande auditório; já Mário Laginha atua no dia 30 de abril, no mesmo horário e no mesmo espaço, no concerto de apresentação do disco em que o Eixo do Jazz Ensemble se reuniu com Mário Laginha e a que se chamou EJE meets Mário Laginha.

O texto, a palavra, a voz e o trabalho de ator vão continuar a estar em destaque nos encontros de teatro “Poética da Palavra”, a 1 e 2 de abril, com “Quem matou o meu Pai”, de Édouard Louis” / Teatro Nova Europa, leitura encenada de Luís Mestre, no pequeno auditório. No dia 1, sexta-feira, às 10h30 e 15h30, sessões para escolas e, dia 2, sábado, às 15h30, para público geral.

Em estreia, também, “FábulaMãe”, de Teresa Arcanjo / Grua Crua, nos dias 1 e 2 de abril, no grande auditório.

No dia 8 de abril, “Língua de Cão e Litania”, por Pedro Frias / Assédio Teatro, é a proposta programática e que vai decorrer às 21h30, no grande auditório.

A 9 de abril, às 21h30, no grande auditório, numa encenação de Luísa Pinto, a partir de um texto de Carlos Tê, é apresentado “Um Fio de Jogo”, numa produção da Narrativensaio-AC.

Dentro da dinâmica da “Poética da Palavra”, realizam-se mesas-redondas que juntam diversos atores, encenadores e dramaturgos em torno da reflexão sobre a arte do teatro. Esta iniciativa decorre, às 17h00, no café-concerto, com entrada livre. No dia 2, o tema será “Dramaturgia”, com coordenação de Luís Mestre (encenador e dramaturgo) e as presenças de Carlos Costa (dramaturgo e diretor artístico do Visões Úteis), Ivo Saraiva e Silva (cofundador da companhia de Teatro SillySeason, encenador e dramaturgo) e Jorge Palinhos (escritor e dramaturgo). No dia 6, o tema será “Encenação”, com coordenação de João Castro (ator e encenador) e as presenças de Sílvia Pinto Ferreira (atriz e programadora artística na Quarta Parede), Magda Henriques (diretora artística das Comédias do Minho) e Cristina Carvalhal (atriz e encenadora). No dia 9, o tema da mesa é “Teatro e Educação Artística”, com coordenação de Helena Machado e as presenças de Sílvia Correia (autora e responsável pelo projeto piloto do Curso Básico de Teatro), António Capelo (ator e diretor da ACE – Escola de Artes) e David Antunes (diretor da Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa).

“Soundcheck” numa co-produção alargada

Nos dias 21, 22 e 23 de abril, a proposta é Soundcheck, uma coprodução Teatro da Didascália, A Oficina, Casa das Artes de Famalicão, Teatro Aveirense, Circuito – Serviço Educativo Braga Media Arts, Cineteatro Louletano. Sessão na quinta-feira, às 15h00, para escolas, e sexta-feira e sábado, às 21h30, no grande auditório.

A festa da Páscoa está na programação da Casa das Arte, no dia 13 de abril, às 21h30, na Igreja Matriz Nova de Famalicão, com o Concerto de Páscoa. A Orquestra do Norte, com o Coro de Câmara de Amarante e os solistas Alexandra Moura (soprano), Margarida Reis (mezzo-soprano), Paulo Ferreira (tenor), Job Tomé (barítono), sob a direção do maestro Fernando Marinho. Este concerto de música coral sinfónica está inserido na programação da Semana Santa de Vila Nova de Famalicão.

O cinema está, também, em sintonia com o ambiente pascal com um ciclo sobre as Migrações, nos dias 5, 6 e 7 de abril, às 21h30, com entrada livre. No dia 5 é exibido “Sacro Gra”, no dia 6, “Fogo no Mar” e, no dia 7, “Nocturno”. Todas as películas são de Gianfranco Rosi e este ciclo é uma parceria da Confraria das Santas Chagas com a Casa das Artes de Famalicão e o Cineclube de Joane.

O Fado está agendado para 7 de abril, às 21h30, no café concerto. Esta é uma coprodução da Casa das Artes de Famalicão e a ACAFADO – Associação Cultural & Artística Famalicão Fado e traz as fadistas Joana Campos e Sandra Cristina, acompanhas por João Martins (Guitarra Portuguesa), João Araújo (Viola de Fado) e Filipe Fernandes (Viola Baixo).