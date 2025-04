Famalicão: Abril é “Mês de Prevenção dos Maus-Tratos na Infância”

Em abril assinala-se, mais uma vez, o «Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância».

O município de Famalicão e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Famalicão lançam a campanha “Cria(ncas) com Carinho”, para «sensibilizar a comunidade para a importância do pleno e harmonioso bem-estar e desenvolvimento da criança e consciencializar para o seu papel na prevenção dos maus tratos a crianças e jovens».

Do programa constam várias ações de sensibilização junto do público escolar: no dia 7 de abril, pelas 9h30, com as crianças do ATL do Centro Social de Calendário, e no dia 14, pela mesma hora, com as crianças do ATL da Casa do Povo de Nine; nos dias 10 e 17 de abril, os mais pequenos vestem a farda e saem às ruas da cidade para mais uma “Operação STOP” aos maus-tratos infantis, numa ação de sensibilização dinamizada em parceria com a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública.

Depois, nas noites dos dias 11, 12 e 13 de abril, os Paços do Concelho de Famalicão vão iluminar-se, mais uma vez, de azul para assinalar o “Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância”.

As ações de sensibilização terminam no último dia do mês com a construção de um Laço Humano nos Paços do Concelho, pelas 11h30.