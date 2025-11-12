Famalicão: Abriram as inscrições para a Feirinha de Natal de Ribeirão

A Aldeia de Natal de Famalicão, que este ano se estende pela Praça D. Maria II, Praça 9 de Abril e pela Praça Mouzinho de Albuquerque, abre portas no dia 22 de novembro, às 18h00. Será a esta hora que será apresentado o espetáculo multimédia instalado na Praceta Cupertino de Miranda e será ligada a iluminação de Natal. No total, são quase 4 milhões de luzes que, até 6 de janeiro, vão iluminar as ruas, rotundas, praças e edifícios da cidade e das vilas do concelho

A Aldeia de Natal contempla a pista de gelo, uma roda e uma árvore gigantes, o tradicional ‘Circo de Papel’, pelo Instituto Nacional de Artes do Circo (INAC), Street Food, o Mercado de Natal, espetáculos musicais e os divertimentos para os mais pequenos, que este ano ganham uma nova atração para além dos habituais carrossel e comboio – a ‘Praça do Sonhos’, na Praça 9 de Abril. Nesta praça também estará a Cabana do Pai Natal, um mini comboio, uma mini roda, um mini carrossel, um espaço de realidade virtual e uma rampa deslizante de Snow Tubing com 26 metros.

Na Praça D. Maria II estará o Espetáculo Multimédia, o Mercado de Natal, a Roda Gigante (este ano nas traseiras da Fundação Cupertino Miranda), e o carrossel e o Comboio de Natal dinamizados pela Associação Comercial e Industrial de Famalicão.

Na Praça Mouzinho de Albuquerque, em frente ao Mercado Municipal, será colocada a Árvore de Natal e a Pista de Gelo. A Praça 9 de Abril vai, então, transformar-se na nova Praça dos Sonhos, espaço para os mais pequenos, onde também haverá street food.

O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, considera que «o Natal merece ser vivido com intensidade e com alegria e estou certo que em Famalicão temos reunidos todos os ingredientes para que isso aconteça com todas as famílias famalicenses e com todos aqueles que nos visitam durante o próximo mês e meio».

A campanha de Natal é promovida pela autarquia em parceria com a ACIF, entre outras associações, instituições e empresas do concelho.