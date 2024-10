Famalicão: Abriram as inscrições para a S. Silvestre de Castelões

O Festival Internacional de Órgão (FIO), que este ano celebra a décima edição, passa esta sexta-feira, sábado e domingo por VN Famalicão.

na noite desta sexta-feira, às 21h30, há “Sonatas da Chiesa” na igreja matriz antiga de Famalicão, com a presença de Raquel Cravino, no violino barroco, e Daniela Oliveira, no órgão; no sábado, a igreja paroquial de Ribeirão acolhe o concerto “Júbilo Mozartino”, também pelas 21h30, que vai contar com direção do diretor artístico do Festival, Rodrigo Teodoro de Paula, que estará acompanhado pela organista Sara Johnson Huidobro, a soprano Cécile Achille e a Orquestra da Universidade do Minho.

O encerramento será na igreja do Mosteiro de Landim, no domingo, dia 6 de outubro, com “Concertos Barrocos”, às 16h00, pelo organista Javier Artigas e o Com.Cordas Ensemble. Neste dia também terá lugar a inauguração pós-restauro do realejo histórico, do século XIX, existente no local.

O FIO arrancou no dia 15 de setembro, em Santo Tirso, sendo uma organização da Tagus-Atlanticus Associação Cultural e pela empresa JMS Organaria, com o apoio das câmaras municipais de Vila Nova de Famalicão e de Santo Tirso. Esta edição incluiu concertos didáticos na Escola Básica de São Tomé de Negrelos (Santo Tirso) e no Agrupamento de Escolas Terras do Ave, em Pedome (Famalicão).