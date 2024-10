Famalicão: Abriram as inscrições para a S. Silvestre de Ribeirão

Está aberta a votação online para a atribuição do prémio “Evento Desportivo do Ano”, que será entregue no dia 10 de novembro, pelas 21 horas, no Pavilhão Municipal, na IX Gala do Desporto de Famalicão.

Cabe aos famalicenses escolher o vencedor de entre os três nomeados: “Guinness World Records: Torneio 20.º Aniversário CX A2D”, “Famalicão Dança 2023 AMCO” e “Rali de Vila Nova de Famalicão 2023”, iniciativas desportivas que, segundo o júri formado por jornalistas, foram os melhores eventos do ano 2023.

A votação pública decorre no portal www.famalicaodesportivo.pt até às 24h00 do dia 7 de novembro (quinta-feira).

O “Evento Desportivo do Ano” é apenas um dos galardões; há mais, mas atribuídos por um júri nas categorias “Associação/Clube Desportivo do Ano”, “Dirigente do Ano”, “Treinador do Ano”, “Atleta Revelação do Ano Feminino”, “Atleta Revelação do Ano Masculino”, “Árbitro do Ano”, “Evento Desportivo do Ano” e “Prémio Excelência”.

Lista de Nomeados

Associação/Clube Desportivo do Ano

Associação Desportiva Figueiredo’s Runners and Friends

Riba de Ave Hóquei Clube

Jing-She Associação Desportiva de Wushu Kungfu

Dirigente do Ano

Anabela Gomes (Academia Gindança)

Márcio Sousa (AFSA – Associação de Futebol Salão Amador de V. N. de Famalicão)

Ângelo Lopes (Riba de Ave Hóquei Clube)

Treinador do Ano

Raúl Meca (Riba de Ave Hóquei Clube)

Hugo Azevedo (Seleção Nacional Sub-17 Masculina de Hóquei em Patins)

Márcia Ferreira (Seleção Nacional Masculina de Goalball)

Atleta Revelação Feminino

Mafalda Mesquita (Grupo Desportivo Natação Famalicão)

Inês Silva (Clube de Xadrez A2D)

Mariana Maciel (Sporting Clube de Braga)

Atleta Revelação Masculino

Paulo Ballas Junior (Famaexplorers)

Yago Carrera (Futebol Clube do Porto)

Gabriel Figueiredo (Sporting Clube de Braga)

Árbitro do Ano

Sara Pinheiro (Núcleo de Árbitros de Vila Nova de Famalicão)

João Pinheiro (Núcleo de Árbitros de Vila Nova de Famalicão)

Paulo Fernandes (Federação Portuguesa de Basquetebol)

Evento Desportivo do Ano (Votação Online)

Guinness World Records: Torneio 20.º Aniversário CX A2D

Famalicão Dança 2023 AMCO

Rali de Vila Nova de Famalicão 2023