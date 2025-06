Famalicão: AC Vermoim na luta pela subida à divisão de honra de andebol

Na tarde da próxima sexta-feira, a partir das 14h30, os marchantes de palmo e meio vão encher as ruas do centro da cidade naquele que é o primeiro grande momento das Festas Antoninas.

As Marchas Infantis, com o tema ‘Camilo Castelo Branco em Vila Nova de Famalicão’ para celebrar o bicentenário do nascimento do escritor, contam com cerca de 1100 crianças de 18 instituições educativas do concelho.

A partir da Avenida 25 de Abril, o desfile segue pela Rua Adriano Pinto Basto, Rua de Santo António, Praça 9 de Abril, Rua Júlio Araújo, volta à Avenida 25 de Abril para terminar no Parque 1º de Maio, local onde decorre a atuação de várias marchas que serão avaliadas por um júri. Para além do apoio à participação, atribuído pela Câmara Municipal a todas as instituições, caberá ao júri a atribuição dos prémios para ‘Melhor Guarda-Roupa e Arcos’, no valor de 300 euros e ‘Melhor Marcha’, no valor de 200 euros. O ‘Grande Vencedor das Marchas Infantis’ recebe 500 euros.

Do momento farão parte o ACB, Colégio Talvalzinho, Mais Plural, Centro Social e Paroquial de Landim, Centro Social Dr. Nuno Simões, Associação de Moradores das Lameiras, Creche e Jardim de Infância D. Elzira Cupertino de Miranda, Casa do Pessoal Do Hospital Distrital de Vila Nova de Famalicão, Centro Social de Calendário, ATA – Associação de Trabalhadores da ACO, Creche e Jardim de Infância Nª Sª da Guia, Centro Social de Educação Sol Nascente, Associação Engenho, Instituto S. José, Infantário Escola Preparatória, Creche e Jardim de Infância Nª Sª da Lapa, Associação Gerações e Escola Básica de Quintão.

As Festas Antoninas decorrem de 6 a 13 de junho em Vila Nova de Famalicão, com um vasto programa cultural, desportivo e de animação. Mariza, Slow J e Nuno Ribeiro são três dos nomes que prometem marcar esta edição a pensar nos famalicenses, mas também nos milhares de visitantes.