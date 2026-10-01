A Associação Cultural Desportiva e Social 1º de Maio, através da Academia Alçapão, convida a comunidade a participar na sessão de apresentação da nova peça de teatro “ÚTERO” que terá lugar no espaço Alçapão, em Requião, na sexta-feira, dia 9 de outubro.

Dinamizada por José Armando Ribeiro, autor da dramaturgia e encenação, a apresentação vai incluir a representação de pequenos quadros e excertos da peça.

“Útero” é uma peça inspirada na obra “O Segundo Sexo”, de Simone de Beauvoir, é um espetáculo sobre o sagrado poder de acolher e transformar. Uma jornada sobre a força que nasce do centro de cada mulher, provando que, onde há um útero, há o início de todas as possibilidades.

Esta peça integra a programação da iniciativa municipal “Teatro N´Aldeia” e vai estrear-se no dia 17 de outubro, no Salão Paroquial de Vale S. Cosme.