Famalicão: Academia Alçapão celebra a poesia

A Academia Alçapão comemora, no dia 21 de março, pelas 21h30, o Dia Mundial da Poesia com uma nova iniciativa, intitulada “No Fio da Palavra”.

Será na sede da Academia Alçapão, situada na Rua do Couce, Requião.

A poesia estará em destaque com autores e convidados, num momento de partilha e apreço pela poesia e pela palavra escrita.

Nesta primeira sessão, José Miguel Oliveira, da Alçapão, promove, em parceria com Paulo Esse, do movimento Face to Face Book to Book (FFBB), um recital livre de poesia. Entrada livre. Sujeita à lotação da sala.