Famalicão: Academia Alex Ryu Jitsu de Pousada de Saramagos conquista Taça de Portugal

No dia 8 de junho, Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, realizou-se um momento de oração de cariz arciprestal. A procissão, inicialmente prevista, e que é já uma tradição, acabou por não se realizar devido às condições climatéricas adversas.

A celebração foi presidida pelo Arcipreste de Vila Nova de Famalicão, o Pe. Francisco Carreira, contando com a presença de inúmeros sacerdotes, de várias comunidades paroquiais do mesmo (representadas pela Cruz paroquial e círios, Bandeiras do Santíssimo Sacramento ou do Sagrado Coração de Jesus e Turíbulo), assim como de muitos fiéis que se juntaram «a esta manifestação de fé e de amor a Jesus Sacramentado». Com início marcado para as 17h30, na Igreja Nova Matriz, a celebração teve um momento de Oração Jovem, para o qual foram também convidados os Grupos de Jovens de todas as paróquias do Arciprestado, dado que está próxima a grande festa da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que acontecerá no início de agosto, em Lisboa.

Diante do Santíssimo Sacramento, depois de um tempo de adoração, todos os fiéis, particularmente os jovens, foram interpelados «a ser, no mundo, “palavra e mãos do filho de Deus”, inspirados pelo testemunho dos diferentes santos e beatos patronos da JMJ’23». No final da celebração, o padre Francisco dirigiu palavras de agradecimento a todos os presentes. O sacerdote lembrou que «não devemos dizer que estivemos com Jesus, mas antes que estamos sempre com Ele», enfatizando que «os outros devem ver em nós um outro Cristo, pois, alimentados e transformados pela Eucaristia, devemos sempre procurar “fazer como Jesus fazia”».