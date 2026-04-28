Concelho, Desporto

Famalicão: Academia ARJ Ribeirão vence Nacional de Light-Contact

Sob a égide da Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu, realizou-se, no passado sábado, dia 25 de Abril, no pavilhão Municipal das Lameiras, o Campeonato Nacional Alex Ryu Jitsu Light-Contact.

Com mais de 180 competidores, tanto da Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu como de outros estilos marciais, a Academia Alex Ryu Jitsu Ribeirão Dragonclub venceu coletivamente, seguida pela Academia Alex Ryu Jitsu de Gavião e Academia Alex Ryu Jitsu de Vermoim

O muito público, que encheu o pavilhão Municipal das Lameiras, aplaudiu todos os combates, com especial relevo para os trabalhos nos escalões mais jovens: bambis, infantis, iniciados e juvenis, cujas idades variam entre os 4 e 15 anos.

Individualmente, foram consagrados 64 campeões nacionais de vários escalões etários.

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Famalicão: FC Landim celebra 83.º aniversário

O Futebol Clube Landim celebra, esta terça-feira, o 83.º aniversário. A festa começa às 21h00, na sede social do clube, onde será realizado o tradicional corte do bolo de aniversário, seguido de um momento de convívio entre sócios, atletas, dirigentes e simpatizantes.

O clube assinala a data como mais «um marco importante na nossa história, refletindo mais de oito décadas de dedicação, paixão e envolvimento com a comunidade local».

Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a receção ao Benfica

O FC Famalicão está de regresso a casa para, no sábado, receber o SL Benfica. A partida está marcada para as 18 horas e os bilhetes são exclusivamente para sócios do Famalicão, sob as seguintes condições: 10 euros, com a quota 4 regularizada, para a Bancada Placard.pt; a venda decorre na Loja Oficial ou em https://smartfan.tickets/comprar-bilhetes?ev=3895
É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e apenas os lugares anuais são transmissíveis
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal abre às 16 horas. A Loja Oficial estará encerrada na próxima sexta-feira.

Famalicão: CIOR realiza segunda edição das Jornadas do Técnico Auxiliar de Farmácia

Na manhã desta segunda-feira, decorreram as II Jornadas do Técnico Auxiliar de Farmácia organizadas no âmbito do projeto de turma de alunos que frequentam o 2.º ano deste curso na Escola Profissional CIOR.

A iniciativa, que decorreu no auditório, reuniu profissionais e especialistas de diferentes áreas da saúde, proporcionando momentos de partilha de conhecimento e reflexão sobre temas relevantes para a prática farmacêutica. Também reforçou a importância da formação contínua e da ação do técnico auxiliar de farmácia no contexto do sistema de saúde.

O programa teve intervenções sobre a saúde mental juvenil, psicofarmacologia na adolescência, suplementação alimentar e cuidados de pele. Com a participação de especialistas convidados, foi possível refletir sobre a formação ministrada, mas também aferir o empenho e a capacidade organizativa dos alunos. «É fundamental que, desde cedo, contactem com a realidade profissional e façam uma abordagem a temas atuais e cada vez mais prementes da área da saúde, desenvolvendo competências que serão determinantes no seu futuro percurso», destacou o diretor de curso, Arcélio Sampaio.

 

 

Victor Rodrigues vence prémio internacional de música popular

O artista Victor Rodrigues, natural de Famalicão e a viver em Barcelos, foi um dos grandes vencedores dos International Portuguese Music Awards, ao conquistar o galardão de Melhor Artista de Música Popular. A cerimónia realizou-se no último fim de semana, em Providence.

Emocionado, o cantor, conhecido pelo tema “Põe a mão na cabecinha”, destacou a importância do prémio e o orgulho em levar a música portuguesa além-fronteiras, agradecendo o apoio de fãs, equipa e família.

Famalicão: Crianças das Lameiras visitam instalações da PSP

O grupo de finalistas da sala dos 5 anos da AML – Associação de Moradores das Lameiras visitou a esquadra da Polícia de Segurança Pública de Vila Nova de Famalicão, numa iniciativa que procurou promover a educação para a cidadania e aproximar os mais novos das forças de segurança.

A atividade faz parte do plano de ações pedagógicas da instituição e proporcionou às crianças uma experiência enriquecedora, permitindo-lhes conhecer de perto o funcionamento da PSP e o papel fundamental que desempenha na proteção da comunidade.

Um dos momentos fundamentais da visita foi a segurança rodoviária, tema trabalhado de forma prática e acessível, com o objetivo de sensibilizar as crianças para comportamentos corretos enquanto peões e passageiros, pela adoção de atitudes responsáveis desde a infância.

Para o presidente da direção da AML, Jorge Faria, «estas iniciativas são fundamentais para o desenvolvimento das nossas crianças, pois permite-lhes aprender de forma prática e estabelecer uma relação de confiança com as forças de segurança». Realça, ainda, que «experiências como esta contribuem para formar cidadãos mais conscientes, responsáveis e atentos às regras de convivência em sociedade».

Famalicão: Fim de um ciclo no basquetebol do FAC

O Famalicense Atlético Clube anunciou que Armando Andrade não vai continuar, na próxima época, no comando técnico da equipa sénior de basquetebol.

Foram oito temporadas a servir o FAC, com mais de 120 vitórias em jogos oficiais, um título nacional da 2.ª divisão (sem derrotas) e a consolidação da equipa sénior na 1.ª divisão.

Nas redes sociais, o FAC deixa um «obrigado por tudo e boa sorte para o futuro. Esta será sempre a tua casa».