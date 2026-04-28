Famalicão: Academia ARJ Ribeirão vence Nacional de Light-Contact

Sob a égide da Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu, realizou-se, no passado sábado, dia 25 de Abril, no pavilhão Municipal das Lameiras, o Campeonato Nacional Alex Ryu Jitsu Light-Contact.

Com mais de 180 competidores, tanto da Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu como de outros estilos marciais, a Academia Alex Ryu Jitsu Ribeirão Dragonclub venceu coletivamente, seguida pela Academia Alex Ryu Jitsu de Gavião e Academia Alex Ryu Jitsu de Vermoim

O muito público, que encheu o pavilhão Municipal das Lameiras, aplaudiu todos os combates, com especial relevo para os trabalhos nos escalões mais jovens: bambis, infantis, iniciados e juvenis, cujas idades variam entre os 4 e 15 anos.

Individualmente, foram consagrados 64 campeões nacionais de vários escalões etários.