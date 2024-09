Famalicão: Academia da Banda de Arnoso dá música na Noite do Conto e da Poesia

O Município de Famalicão promove no dia 4 de outubro, a 1ª edição das Jornadas da Cidade Amiga da Pessoa Idosa, um encontro que vai decorrer na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, a partir das 09h30.

O presidente da autarquia, Mário Passos, vai marcar presença na abertura do evento e junta-se ao vereador da Educação e da Coesão Social da Câmara Municipal do Porto, Fernando Paulo, e à psicóloga e professora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Carla Faria.

O período de debate está agendado para as 11h30, mas antes serão presentados os projetos municipais “Mais e Melhores Anos” e “Rede de Academias Seniores”.

A semana em Famalicão será dedicada a esta temática, nomeadamente com a realização do mercado urbano “Vai à Vila” sobre Envelhecimento Ativo e Sustentável, na Praça D. Maria II, nos dias 5 e 6 de outubro.

Durante o fim de semana, no mercado, os seniores podem participar na aula de ginástica sénior, agendada para sábado, pelas 16h00, também na Praça D. Maria II. No domingo, pelas 10h00, haverá uma aula de zumba e, entre as 15h30 e as 17h30, os famalicenses podem assistir à atuação de quatro tunas das Academias Seniores famalicenses.

Também no sábado, 5 de outubro, a Casa do Território vai acolher o Encontro Concelhio de Envelhecimento Ativo e Sustentável, entre as 10h00 e as 12h00.

Todas as iniciativas são de entrada livre, limitadas à lotação dos espaços.