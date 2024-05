Famalicão: Academia Sénior de Brufe apresentada este sábado

A Associação Comercial e Industrial de Famalicão e o projeto Acelerar o Norte promoveram um roadshow, para darem a conhecer o projeto de digitalização das empresas. A Universidade Lusíada acolheu, para o efeito, mais de cem empresários e comerciantes interessados no projeto. Houve também intervenções do presidente da ACIF, Fernando Xavier Ferreira, Francisco Salgueirinho Moreira, Gestor Territorial e de Capacitação do Projeto, João Pedro Araújo, Gestor de Transição Digital da Aceleradora de Famalicão, Yang Qi, em representação do grupo Mikado, e Jorge Silva em representação da TIAJO.

O projeto, dirigido por um consórcio composto por CCP, AEP, AHRESP E ACEPI, completamente financiado pelo fundo europeu PRR, visa ajudar as micro e pequenas empresas a fazer a transição digital. Com uma equipa de trabalho no terreno, que irá diagnosticar as necessidades de cada empresa e depois ser-lhes-á atribuído um voucher que pode atingir o valor máximo de 2000 euros para adquirirem serviços na área do digital.

Fernando Xavier Ferreira, presidente da ACIF, destacou o caminho que a associação tem feito no apoio aos comerciantes e empresários, com duas candidaturas a dois projetos de digitalização dos negócios em apenas um ano: o Acelerar o Norte, com a Aceleradora Ave 2, e os Bairros Comerciais Digitais.

O roadshow teve ainda a presença de dois empresários da região de Vila Nova de Famalicão. Yang Qi, pelo grupo Mikado, e Jorge Silva pela TIAJO, deram o seu testemunho motivador em como a digitalização, o online e a tecnologia foram importantes para se estabelecerem no mercado e garantirem a sustentabilidade do seu negócio na área da restauração e na área têxtil, respetivamente.

João Pedro Araújo dá a cara pelo projeto Acelerar o Norte e é o Gestor de Transição Digital da Aceleradora Famalicão. Na sessão de esclarecimento enalteceu a capacidade de resiliência de todos os empresários, e alertou para a importância de não deixar fugir a oportunidade de potenciarem o seu negócio pela via da digitalização. Nas palavras do próprio, «o futuro é o digital, o futuro tem passagem obrigatória pelo digital e o futuro começa agora».

A equipa da Aceleradora de Famalicão está disponível para ajudar todos os empresários, na Casa do Empresário em Vila Nova de Famalicão, ou através do email: famalicao@aceleraronorte.pt.