A Associação de Solidariedade Social de Vila Nova de Famalicão – Academia da Vida apresenta a 5 de dezembro, pelas 15 horas, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, “Sabores com História – Receitas da Academia Sénior de Gavião”, livro que nasce no âmbito de um projeto desenvolvido pela Academia Sénior de Gavião, no contexto da Rede das Academias Seniores de Vila Nova de Famalicão.

A obra reúne receitas, histórias e memórias dos seniores, procurando valorizar as experiências de vida, preservar tradições e dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas Academias Seniores na promoção do envelhecimento ativo e da participação social.



Promovida pela Academia da Vida, com o apoio da Junta de Freguesia de Gavião, da Paróquia de Gavião e do Município de Vila Nova de Famalicão, a Academia Sénior integra a Rede das Academias Seniores do concelho e desenvolve a sua atividade no salão paroquial de Gavião.

A associação convida toda a comunidade a marcar presença na apresentação pública desta obra que celebra os seniores, as suas histórias e a importância da partilha entre gerações.