Famalicão: Academia Sénior de Nine celebrou a vida e recordou quem perdeu a luta contra o cancro da mama

A International Week Famalicão Alliance, que decorre durante a próxima semana – entre 24 e 28 de outubro -, será marcada pela presença no concelho de delegações internacionais que vão tomar conhecimento das potencialidades de Famalicão no âmbito económico, e pelas boas práticas no domínio da sustentabilidade e da transição climática.

De Seberang Perai, na Malásia, vem uma delegação para dar continuidade ao trabalho de parceria que está a ser desenvolvido entre os dois municípios, no âmbito do Programa IURC – International Urban and Regional Cooperation, aliado à vontade de intensificar a cooperação e aprofundar a partilha de conhecimento entre os dois municípios. Farão parte desta delegação o Alto Funcionário, Chew Eng Seng, responsável pela Agenda 21 Local, e Amira binti Ahmad, diretora municipal.

De Givors, na França, vem uma delegação que fortalecerá a geminação entre os dois municípios, que remonta a 1992, dando sequência à assinatura do Acordo de Renovação da Carta de Amizade que aconteceu no passado dia 17 de setembro, aquando a visita oficial da comitiva famalicense à cidade francesa, no âmbito das comemorações dos 30 anos do Acordo de Geminação. A delegação será presidida pelo presidente da Câmara Municipal de Givors, Mohamed Boudjellaba.

Ao abrigo de uma parceria com a Associação Empresarial de Portugal (AEP), através do projeto Next Challenge Asia, uma delegação de 32 opinion makers do Japão, Coreia do Sul e China vem conhecer o tecido empresarial e as suas potencialidades, no sentido de estimular a internacionalização das PMEs.

As comitivas internacionais chegam a Famalicão na terça-feira e, durante dois dias, decorrerão reuniões de trabalho, visitas a instituições e empresas.

Refira-se que Vila Nova de Famalicão mantém atualmente relações económicas, culturais, ambientais e sociais com mais de 100 cidades de 50 países de quatro continentes, seja através de parcerias, geminações, projetos internacionais, entre outros, no âmbito da Estratégia de Diplomacia Urbana para a Internacionalização de Vila Nova de Famalicão – Famalicão Alliance.