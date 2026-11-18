O 5.º aniversário da Academia Sénior de Nine foi assinalado, no dia 13 de novembro, com um jantar solidário que reuniu cerca de 200 pessoas. Uma noite marcada pela alegria e pelo convívio, entre os sócios, familiares, amigos, entidades e associações parceiras, que se juntaram para celebrar esta data especial.

Na comemoração, estiveram o vereador Pedro Oliveira, Sandra Campos, fundadora da Academia Sénior de Nine e atual coordenadora da Rede de Academias Sénior do Município, e representantes de parceiros fundamentais, nomeadamente a Junta de Freguesia de Nine e a Farmácia da Estação.

Segundo a direção da Academia Sénior de Nine, esta «celebração foi também uma oportunidade para reconhecer e valorizar o papel de todos os parceiros, entidades e associações que contribuem para o trabalho desenvolvido pela Academia, promovendo o envelhecimento ativo, a participação social e o bem-estar da população sénior».

A Academia está aberta à comunidade, para frequência das atividades, ou apenas colaboração enquanto sócio para apoiar sustentabilidade financeira da Associação.