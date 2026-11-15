Manuel Leitão é o novo presidente da Academia Sénior de Requião, cujo lema é “Viva a Vida; Esqueça a Idade”. A apresentação dos novos órgãos sociais aconteceu na manhã deste domingo, dia 15 de novembro, no multiusos da freguesia, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Famalicão.

Manuel Ribeiro Leitão tem como vice-presidente Helena Cardoso da Silva e a tesoureira Maria Joaquina Ferreira.

A assembleia geral é conduzida por Vera Miranda Pereira e o conselho fiscal é liderado por Joaquim Pereira Dias.

A novidade desta direção é o conselho consultivo que foi criado para ouvir a população e atender às suas prioridades e preocupações. Tem na sua presidência Isabel Furtado, que está com José Furtado e Francisco Oliveira. A empresária agradeceu a oportunidade de participar num projeto «que tem as pessoas como prioridade».

A cerimónia, que teve o pavilhão cheio, começou com a atuação do Grupo de Música desta Academia, com coro e instrumentistas. Este é um dos espelhos das várias atividades que os utentes desta Academia executam. Além da música, proporciona aulas de ginástica e de pilates; organiza passeios e atuações e participa em formações, que incluem certificado de aprovação.

Manuel Leitão disse que o objetivo desta direção é dar continuidade a estas atividades e se possível acrescentar mais para manter os seniores ativos, «porque nunca é tarde para aprender e a idade não pode ser um limite», realçou. Com 132 associados, Manuel Leitão afirmou que a Academia é inclusiva, «trabalha com espírito de união, em prol de todos».

Joaquim Dias (que conduziu os trabalhos) agradeceu a todas as associações, empresas e pessoas a nível individual que ajudam a Academia a crescer e a desenvolver as suas atividades, e que ficou bem patente no agradecimento a Teresa Eusébio pelo quadro que ofereceu à instituição.

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, que esteve acompanhado pela vereadora Susana Pereira, da Solidariedade Social, destacou que as primeiras Academias Seniores foram criadas há cinco anos com o propósito de tornar o envelhecimento mais ativo e «provocar sorrisos nas pessoas». Deu como exemplo o Grupo de Música da Academia de Requião, porque é onde as pessoas se encontram, se exprimem, convivem e partilham com outros as suas vivências. Não é só a música, nas Academias há formações em línguas, competências digitais, artes, culinária e outros saberes.

Neste momento há 20 Academias que integram a rede municipal e há mais quatro na forja. O objetivo, recordou o autarca, é cobrir o concelho com associações com estas caraterísticas.

A Junta de Freguesia é outra das entidades parceiras e cujo presidente faz parte do conselho consultivo. Francisco Oliveira deu nota «da importância de cada um partilhar com os outros as suas experiências», para dar mais dinamismo e riqueza à Academia Sénior.

A cerimónia terminou em convívio, com um lanche, entre diferentes gerações.