Na tarde de domingo, 20 de setembro, a Academia Sénior de Ribeirão assinala o primeiro aniversário com um encontro que terá lugar no Parque de Lazer Rio Veirão. O convívio, que vai decorrer a partir das 15 horas, contempla um lanche – bifanas, caldo verde, bebidas (água, sumo, cerveja) e bolo de aniversário – gratuito para os sócios da academia e com um custo de 4 euros para os restantes.

As inscrições terminam esta quinta-feira e podem ser feitas na Junta de Freguesia de Ribeirão.

«Será uma tarde de convívio, amizade, partilha e celebração, para recordar tudo o que vivemos neste primeiro ano e, sobretudo, celebrar aquilo que ainda está por vir», desafia a academia ribeirense.

Recorde-se que o concelho de Famalicão tem um total de 20 academias, integradas na Rede Municipal de Academias Seniores. Esta iniciativa municipal visa a promoção do envelhecimento ativo, o combate ao isolamento social e à solidão, a saúde e bem-estar, bem como a valorização de saberes e experiências acumulados pelos seniores ao longo da vida.

(Foto arquivo)