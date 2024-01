Famalicão: Academias Sénior com ações de sensibilização para “Conhecer o 112”

O município de Famalicão, através das Academias Sénior, vai promover ações de sensibilização sobre o 112, para esclarecer dúvidas sobre o funcionamento deste serviço.

A primeira sessão acontece já no dia 29 de janeiro, pelas 14h30, na Junta de Freguesia de Oliveira Santa Maria, com entrada livre e com a presença de um técnico de Emergência Pré-Hospitalar.

Logo no dia seguinte, sessão idêntica terá lugar na Associação de Reformados de Joane, também com início pelas 14h30.

Estas sessões de esclarecimento inserem-se no programa anual do DFEM – Departamento de Formação em Emergência Médica do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica) e estão afetas à carteira de oferta da DRN – Direção Regional Norte.

“Conhecer o 112” vai percorrer o concelho de Vila Nova de Famalicão, ao longo do ano, com sessões programadas e dirigidas, especialmente, à população sénior.

Refira-se que o programa das Academias Sénior, dinamizado pelo Município de Vila Nova Famalicão, visa a melhoria da qualidade de vida da população sénior famalicense, através de práticas de aprendizagem e de sociabilização.