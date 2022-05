Famalicão: ACAFADO celebra primeiro aniversário

Na penúltima jornada da Liga BPI, fase de apuramento de campeão, a equipa feminina do Famalicão empatou, na Academia, com o bicampeão Benfica.

No jogo disputado na tarde deste domingo registou-se uma igualdade a dois golos. As benfiquistas estiveram por duas vezes na frente do marcador, mas as famalicenses foram sempre capazes de responder acabando por dividir os pontos.

Com este ponto, a equipa de Jorge Barcellos soma 22, igualando o Braga no terceiro lugar. A decisão de quem fica no último lugar do pódio está reservada para o próximo fim de semana quando as duas equipas se encontrarem em Braga na última jornada da competição.

Foto arquivo/FC Famalicão