Famalicão: ACAFADO homenageia José Marão

Famalicão: Vereadores do PS reclamam um assessor para auxiliar no trabalho de oposição

Segundo o estatuto do direito da oposição, o PS diz que há coisas a melhorar para um bom trabalho da oposição no município de Famalicão. A Câmara disponibilizou um gabinete do Centro Comercial Vinova, com computadores e telefone, mas os vereadores socialistas não estão satisfeitos e dizem que é preciso melhorar as condições, «conforme a lei», destaca a vereadora do PS, Maria Augusta Santos.

Além disso, porque a lei lhes permite, vão propor um assessor, pago pelo município, para ajudar nas funções autárquicas dos quatro vereadores do PS. A vereadora Maria Augusta Santos recorda que só nesta última reunião de Câmara a agenda de trabalhos tinha mais de mil páginas (mais precisamente 1008) e tiveram apenas dois dias para estudar o seu conteúdo, por forma a votar em conformidade.

«Tentamos que se melhore o trabalho dos vereadores da oposição» realça a vereadora. A autarca socialista destaca que a oposição «é uma base fundamental da democracia, as ditaduras é que não têm oposição», vinca. «Temos que ter oposições capazes, participativas, críticas no sentido construtivo, para que as decisões tomadas consigam atingir os objetivos que é o bem-estar dos famalicenses e o progresso do município», sublinha.

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão recordou que os vereadores da oposição já têm um espaço no Centro Comercial Vinova e «os serviços da Câmara municipal disponíveis sempre que o solicitam». Mário Passos salienta, ainda, que os vereadores da oposição têm todo o tempo que necessitam para intervir nas sessões, não sendo rígido quanto ao cumprimento das normas.

«De vez em quando este assunto vem a estas reuniões, mas não é por falta de condições que não desenvolvem o percurso que pretendem desenvolver», observa o edil. No entanto, mostra-se disponível «para refletir e fazer melhor».