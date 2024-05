Famalicão: Acafado presta Homenagem a Carlos Macedo e celebra 3º aniversário

Na passada sexta-feira, a Associação Cultural e Artística de Famalicão Fado realizou uma homenagem e tributo ao fadista famalicense Carlos Macedo, com apoio Há Cultura do Município de Famalicão.

O evento, inicialmente previsto para a Rua Direita, realizou-se no Centro Pastoral de Santo Adrião, devido à ameaça de chuva.

Lurdes Silva, Jorge Gomes, Mónica Jarimba, Ricardo Freitas, Conceição Guadalupe, Joaquim Macedo e Patrícia Costa deram voz à homenagem, acompanhados na guitarra portuguesa por João Martins e Pedro Martins; na viola de fado por João Araújo e Costa Pereira; e no baixo acústico, Filipe Fernandes.

Por motivos de doença, o homenageado Carlos Macedo não marcou presença no evento, mas estiverem em Famalicão a esposa e o filho David Macedo, bem como outros familiares lousadenses.

O Município de Famalicão esteve representado pelo vereador da Cultura, Pedro Oliveira e a União de Freguesias Famalicão e Calendário, por Isabel Pimenta.

Acafado celebra 3º aniversário

A Associação Cultural e Artística Famalicão Fado celebra este sábado, dia 25, o seu 3º aniversário num evento que vai decorrer no Espaço da Acafado, com jantar a partir das 20h00.

A animação será com as vozes de Sara Sousa, Lurdes Silva, Mónica Jarimba, Joaquim Macedo e Diogo Aranha, acompanhados por Pedro Martins na guitarra portuguesa, Costa Pereira na viola de fado e Filipe Fernandes no contrabaixo.

A reserva de mesa, até ao limite de espaço pode ser feita pelo 912 342 950 ou acafado@gmail.com.

No final serão cantados os parabéns e distribuído bolo e champanhe.