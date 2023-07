Famalicão: ACAFADO promove Concurso de Fado Amador

A 1ª Caminhada Concelhia Noturna contou com a presença de 300 pessoas que partiram, este sábado, dos Paços do Concelho em direção ao Monte de Santa Catarina, em Calendário, num percurso de 10 quilómetros que terminou no local da partida.

Foi uma organização do Município de Famalicão, com a colaboração das associações Grucamo e Calcantes.

Esta caminhada assinalou o final da edição deste ano do programa Move-te, iniciativa municipal que, ao longo de um mês, percorreu todas as freguesias, com aulas gratuitas de diversas atividades físicas.

Um total de 176 aulas, orientadas por 92 professores e técnicos municipais, numa parceria com as Juntas de Freguesia, associações desportivas e ginásios do concelho.